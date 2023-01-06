30 düzensiz göçmen ve 2 “insan kaçakçısı” tutuklandı

Girne Karşıyaka’da bu sabaha doğru tekne ile ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan, 28’i erkek, 6’sı çocuk, 2’si kadın düzensiz göçmen tespit edildi.

Polis, düzensiz göçmenleri, M.K ve K.D tarafından van bir araç ile Alayköy’e taşındıkları esnada tespit etti.

M.K ile K.D ‘insan kaçaklığı’ suçlamasıyla tutuklandı, 30 düzensiz göçmen de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, göçmenlerin bağlantı içerisinde olduğu şahısların arandığını mahkemede açıkladı.

Mahkeme, düzensiz göçmenler hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

Polis bilgi verdi…

Polis, söz konusu şahısların 6 Ocak’ta 00.00-00.30 saatleri arasında Girne Karşıyaka'da kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile ülkeye kanunsuz olarak giriş yaptıklarını söyledi.

Söz konusu şahısların Alayköy'e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis, zanlı M.K ile K.D’nin de "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Karşıyaka Girne'de bugün saat 01.30 sıralarında zanlı K.D’nin kullanımındaki araç ileülkeye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağladıkları 28’i erkek, 6’sı çocuk, 2’si kadın düzensiz göçmenleri taşıdıkları sırada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.

Polis, 30 kişinin KKTC'ye Kanunsuz Yollarla Giriş Yapmak" suçundan methalder olduklarını söyledi.

Polis, şahısların 6 Ocak’ta 00.00-00.30 saatleri arasında Girne Karşıyaka'da kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekne ile kanunsuz olarak giriş yaptıklarını söyledi.

Söz konusu şahısların Alayköy'e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

“Bağlantı içerisinde oldukları şahıslar aranıyor”

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenecek olan kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin bağlantı içerisinde olduğu şahısların arandığını ifade eden polis, tespit edilecek şahıslar olması halinde tahkikatın geniş çapta yürütüleceğini söyledi.

Polis, göçmenlerin 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.