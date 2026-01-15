30 Ocak’ta “6 milyon TL”

15 Ocak 2026 Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, "50695" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "50695" numaralı bilete isabet ederek devretti.

30 Ocak çekilişi ‘çıkana kadar’

30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 300 TL olarak, 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren satışa sunulacak.