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30 kilo limon çaldı, tutuklandı

30 kilo limon çaldı, tutuklandı

Gayretköy’de iki farklı şahsa ait olan limon bahçelerinden toplam 30 kg limonu dalından kopararak çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

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Gayretköy’de iki farklı şahsa ait olan limon bahçelerinden toplam 30 kg limonu dalından kopararak çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 15:30 sıralarında, Gayretköy’de iki farklı şahsa ait olan limon bahçelerinden toplam 30 kg limonun dalından koparılmak suretiyle çalındığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen V.D. (E-69) tutuklandı.

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