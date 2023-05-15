30 ay hapse çarptırıldı!

“Bina açma”, “sirkat ” ve “mülke tecavüz” suçlarından yargılanan İsmet Sariler, 30 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nden Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın açıkladı.

Yargıç Barkın, sanığın işlediği “bina açma”, “sirkat ” ve “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi.

Barkın, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti.

Barkın, sanığın mükerrer şekilde benzer suçları işlemesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.