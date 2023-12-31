30 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Polisin dünkü trafik denetimlerinde 1950 araç sürücüsü kontrol edilirken, 412 sürücü hakkında çeşitli kural ihlallerinden dolayı yasal işlem başlatıldı; 30 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, ülke genelindeki trafik denetimlerinde 1950 araç sürücüsü kontrol edildi.

236’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 94’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 30 araç trafikten men edildi ve 2 araç sürücüsü de tutuklandı.