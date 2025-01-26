3 zeytin ağacı izinsiz söküldü, “işçiler tutuklandı”

İskele’deki Bahçeler bölgesinde 3 zeytin ağacını yetkili makamdan izinsiz söken “inşaat şirketi çalışanları” hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre olay Cumartesi gün, saat 16.00 sıralarında yaşandı.

Bir inşaat şirketine ait şantiye alanında, A.Z.G.(K-41) ve C.İ.S.’nin (E-40), dolgu işlemi yapılmasına engel olduğu için, yetkili makamdan izinsiz olarak 3 ekili zeytin ağacını söktükleri tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

İnşaatın sorumlularına ilişkin herhangi bir işlem yapılıp yapılmadı bilinmiyor.