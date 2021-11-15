3 yılda, 3 bin 79 kadına ŞİDDET!

Toplumun kanayan yarası, kadına karşı şiddet her geçen gün artıyor, ortaya çıkan tablo hem ürkütüyor hem de can yakıyor.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 31 Ekim itibariyle (25 Kasım 2018-31 Ekim 2021) toplamda 3 bin 79 ‘şiddet’ şikayeti aldı, 329 kadın ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ ile karşı karşıya kaldı. Yıldan yıla kadına şiddet vakaları yükseldi.

Bu rakam yalnızca polise yansıyan, resmi verileri oluşturuyor.

Kayıtlara göre; toplamda bin 27 kadın yalnızca ‘darp’ şikayetiyle polise başvurdu, ALO 183’ü aradı.

Ayşe GÜLER

Toplumun kanayan yarası, kadına karşı şiddet her geçen gün artıyor, ortaya çıkan tablo hem ürkütüyor hem de can yakıyor.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 31 Ekim itibariyle (25 Kasım 2018-31 Ekim 2021) toplamda 3 bin 79 ‘şiddet’ şikayeti aldı.

Bu rakam yalnızca polise yansıyan, resmi verileri oluşturuyor.

Kayıtlara göre; toplamda bin 27 kadın yalnızca ‘darp’ şikayetiyle polise başvurdu, ALO 183’ü aradı.

Söz konusu dönemde 1 kadının hayatını kaybettiği de polis verilerine yansıdı.

329 kadın ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ ile karşı karşıya kaldı.

YENİDÜZEN, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde, yalnızca fiziksel değil, sözlü ve psikolojik şiddet mağduru olan kadınların resmini çıkardı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amiri Müfettiş Mahmut Gümüşsoy, şiddet mağduru kadınlara çağrı yaptı, “Bize güvenin, Alo 183’ü arayın” dedi.

Gümüşsoy, şiddet vakalarında ‘darp’ suçunun başı çektiğine dikkat çekerek, fiziki şiddetin 7 yıl, cinsel şiddetin ise ömür boyu hapse kadar cezası olduğunu açıkladı.

Polise yansıyan şiddet şikayetleriyle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarına da vurgu yapan Gümüşsoy, “Mesai saatinde olduklarında hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, gelmiyorlar.” dedi.

RAKAMLARLA ŞİDDETİN YÜZÜ: 2018: 2 ayda 103 kadına şiddet 2019’da 1047 kadına şiddet 2020: 1 ölüm,1058 kadın şiddet 2021: 10 ayda 871 kadına şiddet…

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amiri Müfettiş Mahmut Gümüşsoy:

“Bize güvenin, Alo 183’ü arayın”

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amiri Müfettiş Mahmut Gümüşsoy, kadına şiddetin arttığına dikkat çekti, “Bize güvenin, Alo 183’ü arayın” çağrısı yaptı.

Gümüşsoy, şiddet vakalarında ‘darp’ suçunun başı çektiğine dikkat çekerek, fiziki şiddetin 7 yıl, cinsel şiddetin ise ömür boyu hapse kadar cezası olduğunu açıkladı.

Polise yansıyan şiddet şikayetleriyle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarına da vurgu yapan Gümüşsoy, “Mesai saatinde olduklarında hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, gelmiyorlar.”

Gümüşsoy, şiddet mağduru kadınların ‘Alo 183’ hattına 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

“Şube, 25 Kasım 2018’de kuruldu”

Şubeyle ilgili de bilgi veren Gümüşsoy, 25 Kasım 2018’de kurulduğunu, bölgelerde ise yalnızca irtibat subayı olduğunu söyledi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın göreve başlamasının ardından şubenin de profesyonelleşmesi için adımlar atıldığını belirten Gümüşsoy, irtibat subaylarının sorumlu amir yapıldığını ifade etti.

Gümüşsoy, şube altında 100 kişinin hizmet verdiğini, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili şikayetlere müdahale ettiklerini belirtti.

“Ya şikayet ya da suçüstü hali olması…”

Gümüşsoy, şubenin şiddetle ilgili müdahalede bulunması için şikayet ya da suçüstü hali olması gerektiğini dile getirdi.

Şiddet gören kadınların şikayetçi olmaması ya da şikayetinden vazgeçmeleri konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten Gümüşsoy, “Polis ve TOCED olarak şiddet gören kadınları güçlendirerek polise geldiklerinde profesyonel şekilde davranarak, güven sağlamak istiyoruz. Şiddetin uyarı veya ikazla bitmediğini onlara aktarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gümüşsoy, şiddetle ilgili şikayetin geri çekilmesi halinde dahi bu konudaki işlemlerin devam ettiğini, bu konudaki kararın TOCED ve Savcılık tarafından verildiğini dile getirdi.

“Komşusu, arkadaşı veya akrabası bir kadına şiddet uygulandığına dair bize şikayete gelirse onları TOCED personeline yönlendiriyoruz” diyen Gümüşsoy, “Daha sonra ekipler şiddet mağdur kadınla konuşma yapıyorlar. Mağdur kadını güçlendirmeye çalışıyorlar. Şiddet görmüşlüğü kabullenmesini engellemeye çalışıyoruz. Çünkü mağdur, öyle bir duruma geliyor ki belli zaman sonra normal kabul ediyor” dedi.

“Sığınma yardımı”

Gümüşsoy, şiddete uğrayan kadınlara ifadesini almaya çalıştıklarını, süreçle ilgili çözümün adli işlem olduğuna ikna etmek için çabaladıklarından bahsetti.

Şiddet mağduru kadınların kalacak yeri olmaması halinde LTB’nin Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirdiklerini ifade eden Gümüşsoy, eşlerinden ayrılma veya uzaklaştırma kararı aldırma talebi olması halinde de bu konuda yardımcı olduklarını ifade etti.

Gümüşsoy, “Ekonomik şartları yetersizse de gerek TOCED, gerek kadın sığınma evi ya da diğer kadın dernekleri ücretsiz yardımda bulunuyor” dedi.

RAKAMLARLA ŞİDDET, NEYDİ NE OLDU?

2018: 2 AYDA 103 VAKA

103 şiddet şikayetinin 43’ü darp…

Şubenin ilk kurulduğu yıl olan 2018 Kasım ve Aralık ayında toplamda 103 ‘şiddet’ şikayeti polis kayıtlarına geçti.

Şiddet kayıtlarında ‘darp’ ilk sırada yer aldı, söz konusu dönemde 43 kadın darp şikayetiyle polise ulaştı.

Söz konusu dönemde 13 kadına ‘basit telefon tacizliği’ yapıldı, 12 kadın ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ ile karşı karşıya kaldı.

İlçe bazında şiddet vakalarında Lefkoşa ilk sırada yer aldı, bu dönemde yalnızca 63 kadın ‘şiddet’ raporlarına yansıdı.

Mağusa’da 19, Girne’de 11, İskele’de 7, Güzelyurt’ta ise 3 kadın şiddet mağduruydu…

2019’DA 1047 KADINA ŞİDDET

Son 3 yılda kadına karşı darp olayı en fazla 2019’da yaşandı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne söz konusu dönemde 369 kadın ‘darp’ şikayetiyle ulaştı.

155 kadın ‘şiddet kullanma tehdidi’ şikayetiyle Alo 183’ü ararken, 114 kadın ‘ telefonda tahkir edici arama-mesaj’ şikayetinde bulundu.

Bu dönemde 25 kadın ‘cinsel tecavüz’, 9 kadın ‘cinsel tecavüz’, 7 kadın ise ‘zorla insan kaçırma’ şikayetiyle polise başvurdu.

EN ACI TABLO 2020’DE

1 kadın öldürüldü, 1058 kadın şiddet

Son 3 yılda en yüksek şiddet vakası 2020’de görüldü, 1058 kadın polise başvurdu, 1 kadın da cinayete kurban gitti.

Pandemi nedeniyle kapanmanın yaşandığı dönem olan 2020’de ne yazık ki ev içi şiddet de arttı, bu durum polis verilerine de yansıdı.

Söz konusu dönemde 318 kadın ‘darp’ nedeniyle ALO 183’ü aradı, 166 kadın ‘rahatsızlık’, 162 kadın ‘şiddet tehdidi kullanma’ şikayetiyle polise başvurdu.

Polise 2020 yılında 16 kadın ‘cinsel tecavüz’, 10 kadın ‘cinsel taciz’, 10 kadın da ‘zorla insan kaçırma’ şikayetiyle ulaştı.

2021’DE DURUM NE?

10 ayda 871 kadına şiddet…

Bu yılın ilk 10 ayında Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde 871 kadın başvurdu.

Kadınların 297’si darp şikayetiyle şubeye başvurdu.

106 kadın ise ‘rahatsızlık’ şikayeti nedeniyle polis kayıtlarına geçti.

Söz konusu dönemde 94 kadın şiddet kullanma tehdidi ile karşı karşıya kalırken,88’i ‘telefonda tahkik edici arama-mesaj’ şikayetiyle polise ulaştı.

Ocak-Ekim döneminde 19 kadın ‘cinsel taciz’, 9 kadın ‘cinsel tecavüz’, 2 kadın ise ‘zorla insan kaçırma’ şikayetinde bulundu.

Lefkoşa ilk sırada: 375 kadın

Vakaların bölgesel dağılımda yine Lefkoşa ilk sırada yer aldı.

Söz konusu bölgede 375 kadın ‘şiddet’ mağduru olarak resmi kayıtlara geçti.

Mağusa’da 211, Girne’de 206, İskele’de 45, Güzelyurt’ta ise 34 kadın çeşitli nedenlerle şiddet mağduru oldu.