3 yılda, 2 bin 358 kadın polise sığındı

Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik ‘resmi’ şiddet verileri ürkütüyor, ortaya çıkan tablo can yakıyor… Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi” verilerine göre; 2018 yılında 103, 2019’da 1051, 2020’de 1063, 2021’in Ocak ve Şubat aylarında 141 kadının şiddet gördüğü kayıtlara geçti. Alo 183 ve 155 Polis İhbar Hattı’na ‘şiddet’ ile ilgili 766 ihbar yapıldı.

KADINA ‘ŞİDDETİN’ RESMİ: Kadına ‘şiddet’ vakası: Alo 183 ve 155’ten 766 ‘şiddet’ ihbarı.

Cezaevindeki ‘kadın’ sayısı: 42. (15 mahkûm, 25 hükümsüz, 2 hafif cezalı) 28 gece kulübü, 1000’e yakın konsomatris

8 Mart Kadınlar Günü’nde Sokak ortasında vahşice öldürülen Elif Lort’un cinayet sanığı hala yargılanmadı.

Devrim DEMİR

Ülkede her geçen gün kadına yönelik şiddet olayları gözle görülür şekilde artış gösterirken şiddetin boyutunun ve şeklinin de değiştiği polis verilerine yansıdı.

YENİDÜZEN, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘kadına şiddet’ profilinin resmini çekmeye çalıştı.

2018 yılı Kasım ayında kurulan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Şiddete Müdahale Şubesi’ne son 3 yılda yapılan ihbarlarla, yüzlerce kadının şiddet gördüğü kayıtlara geçti.

Polis kayıtlarında dikkat çeken bir başka istatistik veriye göre ise “Mart 2020 yılında ülkede pandemi döneminde kadına şiddet katlanarak arttı.”

İstatistik verilere göre 2020 yılında ‘darp’, ‘fiziksel şiddet’, ‘tehdit’, ve ‘rahatsızlık’ suçlarından polise 1063 ihbar yapıldı.

En fazla ‘şiddet’, darp…

Polis verilerine göre, 2018-2021 28 Şubat tarihleri arasında 766 kadın ‘darp’ ve ‘fiziksel şiddete’ maruz kaldı. Aynı senelerde 358 kadın ‘tehdit’ edilirken, 301 kadın ise ‘rahatsız’ edilerek polise şikâyette bulundu.

2021’in ilk iki ayında 141 başvuru…

2021 yılının Ocak-Şubat verilerinde polise 141 başvuru yapıldığı görüldü. 59 günlük sürede, 48 kadın ‘darp ve fiziksel şiddet’ görürken, 17 kadın ‘tehdit’ edildi, 19 kadın ise ‘rahatsız’ edilerek polise sığındı. 1 kadın ise yalan beyandan mahkemelik oldu.

Pandemi sürecinde ‘Psikolojik şiddette’ artış…

Fiziki suçların yanı sıra, başvuranların yüzde 41’i sözlü saldırıya maruz kaldı.

Özellikle 2020 yılı Mart-Ağustos dönemlerini kapsayan sürede, toplumda çok fazla bilinmeyen bir suç olan sözlü saldırı içinde, “Elimde fotoğrafların var benden ayrılırsan bunu yayarım” sözlü baskı tehdit suçlarının yaygınlaştığı görüldü.

2020 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında ada geneli mahkemelerde bu suça yönelik çok sayıda kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Dikkat çeken bazı suçlar…

Markette fazla vakit harcadı diye…

Eşi markette fazla vakit harcadı gerekçesiyle yumruk atarak darp eden ve daha sonra eve döndüklerinde hızını alamayıp eşi yemek yapmadı diye tehdit eden zanlı E.Y., tutuklandı. Eşi tarafından darp edilen F.K., şikayetini geri çekti.

Yemeği geç yaptı diye…

Lefkoşa’da eşini yemeği geç yaptı diye süpürge değneği ile ciddi şekilde darp ederek burnunu kıran zanlı A.D., ‘Vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçundan tutuklandı.

Eşinden şüphelendi elmacık kemiğini kırdı…

Zanlı U.D., Gaziköy'de eşi Z.D.'nin kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile elmacık kemiği üzerine yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp etti boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit etti.

Eşinin kemiklerini kırdı, tecavüz etti..

Balıkesir’de aldatıldığını iddia eden Kadir Polat, eşinin kaburga kemiklerini kırdı. Zanlı şikâyet üzerine tutuklanırken, ağır yaralanan kadın uzun süre hastanede tedavi gördü.

Şikâyetçi kadın eşi aleyhindeki şikâyeti geri çekerken, sanık Kadir Polat Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı…

Serdarlı’da boşanma aşamasındaki eşini darp edip kırık bardak ile boğazından yaralayan H.Ç tutuklandı, işlediği suçu itiraf etti.

Eşinin yüzünü yumrukladı…

Gönyeli’de 16 yaşındaki oğlunu eşinin şiddetinden korumak için araya giren E.S.’nin yüzüne defalarca yumruk atarak başının kapıya çarpmasına neden olan A.S., tutuklandı.

Kız arkadaşının cinsel fotoğraflarını yayımladı

Kendisi ile tekrar barışmayan kız arkadaşının cinsel içerikli görüntülerini annesine gönderdiği tespit edilen E.N., ‘Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket’ suçlaması ile tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Lefkoşa Ceza Mahkemesinden dikkat çeken tedbirler…

Son yıllarda artan şiddet vakaları mahkemeye yansırken, özellikle Lefkoşa Ceza Mahkemesi bu tür şiddet suçları işleyenleri ağır ve caydırıcı teminata bağlıyor.

Mahkeme, teminat şartları çerçevesinde, zanlıları evlerinden uzaklaştırıp, aynı eve dönmelerini engelleyecek şekilde teminata bağlıyor.

Eşinin kemiklerini kıran’a ‘ibretlik’ ceza…

2020 yılı Ağustos ayında aldatıldığı gerekçesi ile eşinin kemiklerini kıran Kadir Polat Aralık ayında yargılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kadir Polat, 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Sanık Polat’ın eşi S.P, cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarına ilişkin yaptığı şikâyeti geri çekmişti.

2020 yılında Kadınlar Gününde vahşice öldürüldü…

Girne’de 2020 yılında evinin girişinde vahşice öldürülen 45 yaşındaki Elif Lort’un cinayet sanığı hala yargılanmadı.

Korkunç cinayetin ardından kısa süre sonra tutuklanan A.Ç., yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

A.Ç., hala hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.

2020’de bin 63 başvuru..

Polis Genel Müdürlüğü Kadına Şiddete Müdahale Şubesi’nden, alınan resmi verilere göre 2020’de polise bin 63 başvuru yapıldı.

‘darp’, ‘fiziksel şiddet’, ‘tehdit’, ve ‘rahatsızlık’ suçlarından 646 kadın polisten gelen kadına yönelik şiddet ile ilgili bilgi formlarının istatistikî bilgileri olarak kayda geçti.

Aynı yıl içinde ise 7 kadın polise yalan ihbardan mahkemelik oldu.

2019’da bin 51 başvuru…

25 Kasım 2018 yılında Polis Genel Müdürlüğü içinde ayrı bir birim olarak hizmete giren şubede telefonlar hiç susmadı. Şiddet mağdurları 7/24 Alo 183 ve 155 polis hattından yardım çağırdı.

Kasım 2018-31 Aralık 2018 yılında 103 başvuru yapılırken, bu rakam 2019 yılında 1051’e yükseldi.

634 kadın şiddet mağduru olurken, 2018 ve 2019 yılında ‘suç uydurma’ ve ‘fesat karıştırma’ suçlarından 5 kadına dava okundu.

Cezaevi’nde 42 kadın…

Merkezi Cezaevi’nde resmi verilere göre şu anda 42 kadın bulunuyor.

Kadınların 15’i işlediği suçlardan yargılanarak mahkûm edilirken, 25’i tutuklu yargılanmayı bekliyor, 2 kadın ise hafif cezalı.

Kadınların ‘suç profilleri’ incelendiğinde ise ilk sırada uyuşturucu yer alıyor. Bunun yanı sıra, mahkûm ve tutuklu kadınlar ‘ölüme sebep olma(trafik), sirkat, KKTC’de izinsiz ikamet, adam öldürme ve ‘diğer’ suçlardan dolayı cezaevinde…

Öte yandan fuhuşun yasak olduğu ülkemizde 28 gece kulübü, yaklaşık bin civarında konsomatris bulunuyor.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel:

“İnsan ticareti bir suçtur. Kadınların birçok sektörde mağdur olduğunu görüyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel, ülkedeki gece kulüplerinde ‘insan ticareti’ yapıldığının herkes tarafından bilindiğini söyledi. ‘İnsan ticareti’’nin bir suç olmasının ve yargılanması yönünde defalarca talepleri olduğunu ifade eden Yücel, ‘İnsan ticareti’ yasasının Meclis’ten geçtiğini anımsattı. Gece kulüplerinin işleyişleri ile ilgili hala bir adım atılmadığını ifade eden Mine Yücel, “Kadınların birçok sektörde mağdur olduğunu görüyoruz. Bunların başında en büyük sorun ise insan ticareti” dedi.

Fotoğraf: ARŞİV