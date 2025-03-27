Bostancı'da 27 Haziran 2024 tarihinde Kıbrıslı Rum 61 yaşındaki Charalambos Anastasiou'nun aracına çarpan ve ölümüne neden olan araç sürücüsü Kenan Aşan hakkındaki dava karara bağlandı, sanık 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının arttığını, meclisin 2024’te tedbirsizlik sonucu ölüme neden olma suçuna verilen cezayı arttırdığını ancak kazanın yasa değişmeden yaşandığını ve söz konusu tarihte söz konusu suça öngörülen azami cezanın 7 yıl hapis olduğunu kaydetti.

Yargıç, sanığın 7 davadan itham edildiğini, tüm davalardan suçlu bulunduğunu belirterek, olgulara değindi. Yargıç, sanığın kazadan otostop çeken iki kişiyi aracına aldığını, onlarla sohbet ederken, trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışığın yandığını fark etmeyerek, geçiş yaptığını söyledi.

Yargıç, kazanın yaşandığı noktanın meskun mahal olduğunu, hız sınırının 50 olduğunu ancak sanığın 70 km ile seyrettiğini belirtti. Yargıç, karşı tarafın da hız limitinin üzerinde seyrettiğini, ayrıca seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığını ve aracının altında kaldığını belirterek, bu hususların kazaya katkısal kusur eklediğini kaydetti.

Yargıç, ancak sanığın katkısal kusurunun daha fazla olduğunu söyledi.

Yargıç, ölümle sonuçlanan kazaların arttığına, toplumda endişe yarattığına değindi. Yargıç, sanığa ceza takdir ederken, tüm hususları değerlendirdiklerini, evli ve 3 çocuk babası oluşunu, ilk günden suçunu kabul edişini lehine değerlendirdiklerini belirterek, 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Charalambos Anastasiou’nun hayatını kaybettiği kaza, Bostancı trafik ışıklarında 27 Haziran 2024’te meydana gelmişti. 40 yaşındaki Kenan Aşan, yönetimindeki Mercedes marka lüks araçla aşırı süratli şekilde seyrederken, tarafında kırmızı trafik ışığı yandığı halde durmayarak Lefke istikametine doğru yoluna devam etmiş ve o sırada yolunda seyreden Güney Kıbrıs'ta sakin 61 yaşındaki Charalambos Anastasiou'nun kullanımındaki PYN 362 plakalı araca çarpmıştı. Kaza sonucu Charalambos Anastasiou hayatını kaybetmişti.