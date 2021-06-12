3 yerli üründe limit üstü, 1 üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 4-10 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 14 numunenin tümü temiz çıkarken, yerli 27 numunenin üçünde limit üstü bitki koruma birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 14 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerden ise 27 numuneden 23 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

“Nektarin üzüm ve şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü … Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi”

Yedidalga köyü sakinlerinden Yedez Ertarkan’a ait nektarin ve şeftalide, Tatlısu köyü sakinlerinden Salim Yalçın’a ait üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa sakinlerinden Gülay Yürütmen’e ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.