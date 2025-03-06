3 yaşındaki çocuk yaralandı

Mağusa – Karpaz anayolunda meydana gelen kazada 3 yaşındaki Ayla Kurt yaralandı.

Mağusa - Karpaz Anayolunun 43-44'üncü kilometreleri arasında, saat 15:30 sıralarında Tarık KURT (E-34), yönetimindeki MP 061 plakalı araç ile Kumyalı istikametinden Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada Ziyamet Halep Fıstıkları Mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği neticesinde gidişine göre yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tarık KURT ve araçta yolcu olarak bulunan Ayla KURT(K-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam ediyor.