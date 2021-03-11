3 Yasa Değişikliği geri çekildi

Başbakanlığın Karavan Alanları, Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri Değişiklik ve Belediyeler Değişiklik yasa tasarılarının geri çekilmesi konusundaki tezkeresi Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Baybars: “Neden geri çekildiği açıklanmalı”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars bu tasarıların geri çekilmesi konusunda söz alarak, özellikle Karavan Alanları konusundaki tasarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Baybars kendi hükümetleri döneminde bu konuda yapılan çalışmalara işaret etti.

Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısının geçmemesinin de emlakçıları riske soktuğunu anlatan Baybars, bu konuda da kendi hükümet dönemlerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Belediyeler Değişiklik yasa tasarısının da önemli olduğunu ifade eden Baybars, bu tasarıların neden geri çekildiğinin de açıklanmasını istedi.

