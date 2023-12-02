3 sürücü tutuklandı, 48 araç trafikten men edildi

Polisin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimleri sonucunda 3 sürücü tutuklandı, 48 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde gerçekleşen trafikk denetimlerinde toplam 2 bin 254 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 451 sürücü rapor edildi.

Söz konusu denetimlerde 3 araç sürücüsü tutuklanırken, 48 araç ise trafikten men edildi.