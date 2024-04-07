3 sürücü tutuklandı, 30 araç trafikten men edildi

Polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,633 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 459 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı, 30 araç ise trafikten men edildi.

En fazla suç sürat

255’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

5’i sigortasız araç kullanmak ve

113’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.