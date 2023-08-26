3 sürücü tutuklandı, 30 araç trafikten men

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1506 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 136’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 312 araç sürücüsü rapor edilirken, 30 araç trafikten men edildi ve 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.