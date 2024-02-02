3 sürücü tutuklandı, 12 araç trafikten men edildi

Polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 1,675 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu 302 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Denetlenen sürücülerden, 191’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 5 kamyon sürücüsü ise yola çıkış saatlerine uymamak suçlarından olmak üzere, toplam 302 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 12 araç ise trafikten men edildi.