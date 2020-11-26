Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından düzenlenen 3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’ne başvurular başladı.

Festivalin önümüzdeki yıl eylül ayında ödül töreni KKTC’de olmak üzere, Türkiye ve Azerbaycan’da gerçekleşeceği kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivalin ana sponsoru Kıbrıs Amerikan Üniversitesi oldu.

“Beliğ Paşa” anısına düzenlenecek olan festivale başvurmak isteyen kısa metrajlı film yönetmenleri ve belgesel film yönetmenleri www.filmfreeway.com/sinevizyon sitesi üzerinden, katılım koşullarını okuyarak başvurabilir.

Birinciye 3 bin TL, ikinciye iki bin TL, üçüncüye bin TL ve plaket ödülü verilecek.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay, “İlk üçe giren yönetmenler adamızda ağırlanırken, ana sponsorumuz olan Kıbrıs Amerikan Üniversite öğrencileri ile de söyleşi gerçekleşecektir” dedi.