3 örgütten ‘ortak mücadele’ kararı
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal konularda ortak mücadele kararı aldı.
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal konularda ortak mücadele kararı aldı.
Üç önemli meslek örgütü, toplumsal konularda birlikte yürütecekleri mücadeleye ilişkin ilkelerini 1 Eylül’de açıklayacak.
Basın toplantısı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda saat 11’de gerçekleşecek.
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