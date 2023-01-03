3 Milyon TL talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2022 tarihli çekilişinde 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde 3 Milyon TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen ve Mağusa’da yaşayan vatandaşımız tarafından bugün alındığı bildirildi.

‘108882’ numaralı büyük ikramiye bileti Mağusa bayilerimizden Gökhan Yıldıran tarafından satılan bilete isabet etmişti. İkramiyeyi talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Turgut Sunalp; kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.

15 ve 30 Ocak çekilişleri çıkana kadar

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 500 Bin TL’lik büyük ikramiyelerin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu da belirtildi.