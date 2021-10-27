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  3. 3 metre derinliğe düştü, takla attı: Koray Çavdar yaşamını yitirdi
3 metre derinliğe düştü, takla attı: Koray Çavdar yaşamını yitirdi

3 metre derinliğe düştü, takla attı: Koray Çavdar yaşamını yitirdi

Bafra Oteller Bölgesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Koray Çavdar yaşamını yitirdi.

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Bafra oteller bölgesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Koray Çavdar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Bafra oteller bölgesinde, Koray Çavdar (E-42), yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve 3 metre derinliğe düşüp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Koray Çavdar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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