3 metre derinliğe düştü, takla attı: Koray Çavdar yaşamını yitirdi

Bafra oteller bölgesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Koray Çavdar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Bafra oteller bölgesinde, Koray Çavdar (E-42), yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve 3 metre derinliğe düşüp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Koray Çavdar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.