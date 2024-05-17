3 kişi mahkemeye çıkarıldı

YENİDÜZEN ÖZEL

Kumyalı Balıkçı Barınağında en son 10 Mayıs tarihinde görülen ve günlerdir hem karada hem de denizde aranan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan olayında sıcak gelişme yaşandı.

Günlerdir kamera görüntülerini mercek altına alan polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen Y.K., O.T., ve D.Ö.’yü tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesine çıkardı.

Mahkemede ifade veren polis, Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan kaçmalarına yardımcı olan zanlıların, saat 15.00 sıralarında Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda görüldüklerini kaydetti.

Sorgulamada zanlı Y.K., ve O.T.’nin çelişkili ifadeler verdiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, dün zanlı D.Ö.’nün evinde gerçekleşen aramada bir çok cep telefonu tespit ettiklerini söyledi.

İnsan kaçakçılığı şüphesi…

Polis, zanlı D.Ö., ile Sıtkı Akargöl’ün Güzelyurt’ta 2022 yılında ‘İnsan kaçakçılığı’ suçlarına ilişkin dosyaları olduğunu vurguladı.

Derinleşen soruşturmada, zanlıların Akargöl ve Arslan’ın “balığa gittiler” yönünde ifade verdiğini ancak bazı tespitler yaptıklarını ve ‘insan kaçakçılığı’ suçu üzerinde durduklarını ifade eden polis, ‘Yeşilim’ isimli teknenin Girne bölgesinde tanınan bir tekne olduğunu söyledi.

‘İnsan kaçakçılığı’ suçlarında teknenin kullanılabileceği ihtimali üzerinde duran polis, Akargöl ve Arslan’ın Kumyalı bölgesini tercih ettikleri ihtimali üzerinde durduklarını da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.