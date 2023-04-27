3 ilçede trafik ve asayiş operasyonu

Polisin üç ilçede gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde 46 kişiye kumar, 748 kişiye de trafik suçu nedeniyle yasal işlem yapıldı, 52 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt polis müdürlüklerinin sorumluluk sahasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Eğlence mekanları, gece kulüpleri, restoranlar, marketler, kahvehaneler, pansiyonlar, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri gibi yerlerde yapılan kontrolde Gazimağusa’da; kumarhaneye girmesi ve bulunmaları yasak 7 kişi, Girne’de ise 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Güzelyurt’ta ise ikamet izni olmayan 2 kişi tutuklandı.

3 ilçede, 3 bin 245 aracı kontrol eden polis, 748 sürücüyü rapor, 52 aracı da trafikten men etti. Süratli araç kullanmak trafik suçlarında ilk sırada yer alırken, Güzelyurt trafik suçlarının en fazla tespit edildiği ilçe oldu.

Mağusa

Verilen bilgiye göre, Mağusa’daki trafik denetimlerinde bin 50 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2’si sürüş ehliyetsiz, 29’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanan 175 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araçsa trafikten men edildi.

Girne’de rapor edilen sürücülerden 14’ü alkollüydü

Girne’deki trafik denetimlerinde bin 245 araç sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerden 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 1’i sürüş ehliyetsiz, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan toplamda 250 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta ise 950 araç sürücüsü kontrol edildi, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 323 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araçsa trafikten men edildi.