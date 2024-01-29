3 gün geçti ‘ses yok’

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, Cuma günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında “zamlarla mücadele, denetim ve ceza” konularını görüşüp kararlar üreteceği açıklanmıştı ancak aradan 3 gün geçmesine karşın henüz herhangi bir duyuru yapılmadı.

Perşembe günü çıktığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, "Fahiş, anlamsız zamlara gerekirse ceza ve denetim uygulanacak. Bunu en sertinden yapacağız” diyerek, Cuma günkü Bakanlar Kurulu toplantısına işaret etmişti.

Söz konusu toplantı gerçekleşti, yaklaşık 2 saat sürdü ancak sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Toplantının ardından YENİDÜZEN’in ulaştığı Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, kararları açıklama yetkisinin kendisinde olmadığını söyledi, Bakanlar Kurulu sözcüsünün gerekli açıklamayı yapacağını belitti.

Aradan 3 gün geçmesine karşın, “zamlarla mücadele” konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı.