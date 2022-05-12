3 genç kayıp   



Lefkoşa ve Mağusa’da haber alınamayan toplam 3 genç aranıyor.

Lefkoşa’da sakin Ece Kara’nın (K-22), 10 Mayıs tarihinde saat 08.30’da kaldığı ikametgahından ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Lefkoşa'da sakin Anvi Alex Eponon’a da (E-24), “ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı” ailesi tarafından dün polisin bilgisine getirildiği belirtilen açıklamada, bahse konu şahsın arandığı kaydedildi.

Mağusa’da sakin Amine Kouhou’ya ise (E-28) yaklaşık bir aydır ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından dün polisin bilgisine getirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.

Polisin kayıp şahıslar ile başlattığı soruşturmalar devam ediyor.