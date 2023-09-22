3 gardiyan yaralandı

Güneyde Merkezi Cezaevi'nde dün mahkumlar arasında çıkan kavga sırasında 3 gardiyanın da yaralandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, olayların dün öğleden sonra Arap kökenli kişiler arasında başladığını yazdı.

Gardiyanların düzeni sağlamaya çalışırken mahkumların saldırısına uğradıklarını yazan gazete, gardiyanların tedavi için hastaneye kaldırıldığını da belirtti.

Habere göre, gardiyanların yaralanmasıyla birlikte personel eksikliği konusu ilgili sendika tarafından yeniden gündeme getirildi.