3 farklı trafik kazasında sürücüler alkollü...

Ülkede dün akşamüzeri ve bugün meydana gelen 3 trafik kazasında da, dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücülerin alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

2 sürücü tutuklandı, bir sürücü hastanede müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Geçitkale-Tatlısu ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

Kazanın, 148 miligram alkollü içki tesiri altındaki 42 yaşındaki Mustafa Yayar'ın yönetimindeki VD 335 plakalı birleştirilen tır araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra, sol yan tarafı üzerine devrilip durmasıyla meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kaza sonucunda Yayar tutuklandı, polis soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde Güzelyurt-Lefke ana yolunda kaza

Bugün saat 02.30 sıralarında ise, Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde Cengizköy dahilinde bir aracın yoldan çıkması ve arazi içerisinde durmasıyla kaza meydana geldi. Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki ve 283 miligram alkollü içki tesiri altındaki Hakan İneci RU 639 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve kontrolsüz şekilde ilerleyip arazi içerisinde durdu.

Soruşturma devam ediyor.

Kaldırıma çarpan araç devrilerek durdu

Girne-Alsancak çevre yolunun 6-7’nci kilometreleri arasında saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, yoldan çıkan araç kaldırıma çarparak savruldu, ardından takla atarak son yanı üzerine devrilip durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü 36 yaşındaki Jenk Özcan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, Özcan’ın 187 miligram alkollü içki tesiri altında, PH 956 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan dönel kavşağa geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktığı ve sol ön kısmı ile kaldırıma çarptığı aktarıldı.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın, orta refüje ve refüj içerisindeki süs bitkilerine çarptıktan sonra, takla atarak sol yan kısmı üzerine devrilip durduğu ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.