3 farklı kaza, 3’ü de “alkollü”

Mağusa, İskele ve Lefkoşa’da meydana gelen 3 ayrı olayda, alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücüler “kaza” yaptı, 1 kişi yaralandı.

Kazalardan ilki sabaha karşı saat 01.30 sıralarında Mağusa’da meydana geldi. 24 yaşındaki Mustafa Seçkin, alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçti, dikkatsizliği sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

İkinci kaza ise Lefkoşa’da meydana geldi. 34 yaşındaki Mahsan Taheri, 95 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçti, Mehmet Akif Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Son kaza ise yine sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Kaya Artemis Otel ile Limak Otel arasında bulunan çift şeritli yolda meydana geldi.

21 yaşındaki Abdil Çakmak, 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile Limak Otel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç ileriye doğru savrularak bir takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Çakmak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin, 3 olayla ilgili soruşturması sürüyor.