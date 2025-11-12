3 farklı bölgede yangın!

Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Mağusa’da dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Esen Sokak’ta bir eve ait motor evinin bahçesinde yangın çıktı. Yangında, iki su motoru, televizyon, bilgisayar ekranı, ahşap malzemeler, elektrik aksamları, muhtelif paletler ve tahtalar yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mehmetçik’te araç yangını

Mehmetçik’te Avcılar Sokak’ta dün saat 14.00 sıralarında bir evin önünde arızalı olduğu için park halinde bulunan EB 462 plakalı salon araçta, muhtemelen araç içerisinde yanık bırakılan sigara nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın bagaj kısmı hariç diğer tüm bölümleri ile yangının sirayet etmesi sonucu, ahşap tavşan kümesi, ahşap masa ile sandalye, anahtar setleri ve muhtelif hurda nitelikli araç parçaları yandı. Yangında ayrıca, çıkan ısıdan dolayı kapı ve pencere camları da kırıldı.

Mağusa’da yangın

Mağusa’da Çilek Sokak’ta da dün saat 20.00 sıralarında, bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi nedeniyle yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, mutfak dolapları, aspiratör, gaz ocağı, elektrikli çaydanlık, lambalar ve muhtelif mutfak malzemeleri yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfak ve koridorun duvarları da islendi.