3 bölgede asayiş ve trafik denetimi

Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Mağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında bet ofisleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 535 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 8 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de ise, bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.



Denetimler kapsamında bir kahvehanede para karşılığı kumar oynamak için toplanan toplam 7 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 205 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.



Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 515 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sigortasız araç kullanmak suçundan 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.



Denetimlerde ayrıca yetkili makamdan izinsiz, aracında av tüfeği taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında da yasal işleme gidildi.

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