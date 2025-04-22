3 bin 94 sürücü kontrol edildi, 648 sürücü rapor edildi

Mağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde, dün, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı, kumarhanelere girmesi yasak 44 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise 3 bin 94 sürücü kontrol edildi; 648 sürücü rapor edilirken, 17 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, 20.00-24.00 saatleri arasında, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Mağusa’da ikamet izinsiz bir kişiye tutuklama

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Girne ve Güzelyurt’ta olumsuzluk tespit edilmezken, Gazimağusa’da ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

İki ilçede kumarhanelerde denetim: 44 kişiye yasal işlem

Mağusa ve Girne’de kumarhanelerde yapılan denetimlerde, Gazimağusa’da 16; Girne’de 28 kişinin kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimleri: 648 sürücü rapor edildi, 17 araç trafikten men edildi

Mağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 718 araç sürücüsü kontrol edildi. 178’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 44’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (yolcu taşıma) belirtilen kurallara uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 45’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 318 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’deki denetimlerinde, bin 624 araç sürücüsü kontrol edildi. 64’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 251 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’taki denetimlerde ise, 752 araç sürücüsü kontrol edildi. 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 27’si diğer trafik suçlardan olmak üzere 79 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.