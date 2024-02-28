3 bin 167 sürücü rapor edildi, 238 araç men edildi

Ülkede geçen hafta 68 trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 19-25 Şubat arasında 68 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 11’i yaralanma ve 57’si hasarla sonuçlandı, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (14), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 850 bin 25 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle: "Lefkoşa 26, Gazimağusa 12, Girne 16, Güzelyurt 6 ve İskele 8."

Trafik denetimlerinde 3 bin 167 araç sürücüsü rapor edildi, 238 araç men edildi, sürücüleri tutuklandı

Öte yandan 19-25 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 789 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 3 bin 167 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (1124), sürat (866), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (235), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (141), trafik levha ve işaretlerine uymamak (119), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (94), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (73), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (54), dikkatsiz sürüş (37), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (25), muayenesiz araç kullanmak (44), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (14), tehlikeli sürüş (13), trafik ışıklarına uymamak (11), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (10), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (8), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (6), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (2) ve 1415 diğer trafik suçları."

Polisin trafik denetimlerinde 238 araç trafikten men edilirken, sürücüleri ise tutuklandı.