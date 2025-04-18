3 ayda 6 milyar TL borç!

MALİYE’NİN BORÇ YÜKÜ:

ŞUBAT: 2 milyar 321 milyon TL MART: 1 milyar 381 milyon TL NİSAN: 2 milyar 290 milyon TL TOPLAM: 5 milyar 992 milyon TL

Serap ŞAHİN

Maliye Bakanlığı, 2025 yılında Merkez Bankası aracılığıyla, devlet ihale senedi çıkarak, sadece 3 ayda toplamda 5 milyar 992 milyon TL borçlandı.

Sadece 2025 yılında Maliye Bakanlığı, Şubat ayında toplamda 2 milyar 321 milyon TL ‘borçlanma’ gerçekleştirdi. Hükümet Mart ayında ise toplam 1 milyar 381 milyon TL ‘borçlanma’ yoluna gitti.

25 Nisan 2025 tarihi itibariyle devlet, 2 milyar 290 milyon TL tutarında yeni bir iç borçlanma gerçekleştirecek. Merkez Bankası aracılığıyla yapılacak bu ihalede, 300 milyon TL, 15 milyon Dolar, 15 milyon Euro ve 15 milyon Sterlin borçlanılacak. Vade süreleri ise 44 ile 115 gün arasında değişecek.

Konuyu gündeme taşıyan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, “Ülkeyi de maliyeyi de batırdılar. Gemi karaya vurdu” yorumunu yaptı. Barçın, Hükümetin ülke ekonomisini batırdığını, ekonomik krizin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade ederek, esas gündemin halkın yaşadığı geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı. Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 300 milyon TL, 15 milyon Dolar, 15 milyon Euro ve 15 milyon Sterlin olmak üzere toplamda 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanacağını belirterek, bu durumun ekonomik çöküşün bir göstergesi olduğunu kaydetti.

1 ayda 2 milyar 321 milyon borç

Merkez Bankası resmi verilerine göre; 2025 yılında Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla Şubat ayında 3 kez devlet ihale senedi ile ‘borçlanma’ yoluna gitti.

İlk borçlanma 11 Şubat tarihinde 584 milyon 107 bin 875 olarak kayıtlara yansıdı. Hükümete bu borç için 96 gün süre tanındı. Borçlanmayla ilgili yüzde 4,02 oranında faiz kayıtlara geçti.

28 Şubat tarihinde 767 milyon 305 bin 720 bin TL borçlanan Maliye’ye bu borç için de 96 gün süre tanındı. Maliye Bakanlığı söz konusu borç için yüzde 4,19 oranında faiz ödeyecek.

Şubat ayına yansıyan bir diğer borçlanma ise yine 28 Şubat tarihinde gerçekleşti. 970 milyon TL daha

borçlanan devlet, bu borcu 49 günde ödedi, borçlanmayla ilgili yüzde 43,49 oranında faiz ödendi. Maliye sadece Şubat ayında toplamda 2 milyar 321 milyon TL borçlandı.

Mart ayında toplam 1 milyar 381 milyon TL borç

Hükümetin Mart ayında gerçekleştirdiği borçlanma yolu yabancı para cinsinden oldu. Bu kapsamda ilk ‘borçlanma’ 28 Mart tarihinde Dolar cinsinden olan ve 561 milyon 398 bin 40 TL’ye karşılık gelen bir miktar verilere yansıdı. Yüzde 3,96 oranına devletin faiz ödeyeceği miktar için 105 gün süre tanındı. Hükümet aynı tarihte bir de Sterlin bazında borçlanma yoluna giderek TL karşılı olan 819 milyon 708 bin 150 TL daha borçlandı. Maliye bu borcu da yüzde 3,73 oranında faizle 105 günde ödeyecek. Hükümet sadece Mart ayında toplamda 1 milyar 381 milyon 106 bin 190 TL daha borçlandı.

Devlete yeni borç yükü: 2 milyar 290 milyon TL’lik iç borçlanma

2025 yılında Merkez Bankası verilerine yansıyan 5 borçtan henüz 1 tanesini ödeyen Hükümet 25 Nisan tarihi itibariyle 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanacak.

Merkez Bankası duyurularına göre Maliye Bakanlığı, 25 Nisan 2025’te toplam 2 milyar 290 milyon TL tutarında iç borçlanma ihalesine çıkıyor. Merkez Bankası aracılığıyla yapılacak ihalede, 300 milyon TL, 15 milyon Dolar, 15 milyon Euro ve 15 milyon Sterlin borçlanılacak. Vade süreleri 44 ile 115 gün arasında değişecek.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Ülkeyi de maliyeyi de batırdılar. Gemi karaya vurdu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanma yoluna gittiğini açıkladı, “Ülkeyi de maliyeyi de batırdılar. Gemi karaya vurdu” yorumunu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, Hükümetin ülke ekonomisini batırdığını,

ekonomik krizin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade ederek, esas gündemin halkın yaşadığı geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın yeni borçlanma rakamlarını açıkladı.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 300 milyon TL, 15 milyon Dolar, 15 milyon Euro ve 15 milyon Sterlin olmak üzere toplamda 2 milyar 290 milyon TL daha borçlanacağını belirterek, bu durumun ekonomik çöküşün bir göstergesi olduğunu kaydetti.