3 ay sonra hırsızlık yaptığı markete gitti, yakalandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Taşma İsimli marketten 14 Şubat’ta içki reyonunda 3 bin 200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen ve aranan A.A, 3 ay sonra aynı markete gidince tespit edildi.

Zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Aranan kişi ilan edilmişti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve Taşmar isimli Marketin içki reyonundaki 3200 TL değerindeki Blue Label isimli içkinin zanlı tarafından sirkat edildiğini ve market işletmecisinin 28 Şubat 2022 tarihinde polise gelerek mesele ile ilgili olarak şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Polis, marketin kamera görüntüleri incelenerek zanlının eşkâli tespit edilerek aranan kişi ilan edildiğini söyledi.

Aynı markete gitti, tespit edildi

Polis zanlının 2 Mayıs 2022 tarihinde tekrar aynı markete gittiği sırada orada

çalışanlar tarafından tespit edilip polise bilgi verildiği ve derdest emri ile

tutuklandığını mahkemeye aktardı.

3 gün tutuklu kalacak

Polis mesele ile ilgili olarak mahkeme emri ile zanlının kaldığı ikametgâhın aranmış ancak aranan içkinin bulunamadığını, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın henüz yeni

başladığı aranan emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, bu

safhada zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları

zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.