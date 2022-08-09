3.500 düzensiz göçmen geri gönderildi

2022 yılının ilk yarısında toplam 3.500 düzensiz göçmen Kıbrıs'ın güneyinden geri gönderildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nouris, Kıbrıs'ın nüfusuna oranla göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda Avrupa Birliği'nde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Nikos Nouris, aynı dönemde Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akışının 13.000'i bulduğunu kaydetti.

Nouris, Kıbrıs'ın Ada nüfusuna oranla AB ülkeleri arasında en yoğun düzensiz göçmen akışıyla mücadele ettiğini, girişleri engellemeye ve düzensiz göçmenlerin geri dönüşüne odaklandığını söyledi.

Nouris, hükûmetleri bu iki ülkeye yerleştirmek üzere bir dizi göçmeni kabul etmeye istekli olan Almanya ve Fransa'dan heyetlerle görüştüğünü belirterek, temasların yerleştirilecek kişi sayısına odaklandığını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Kıbrıs'ın geri kabul için Pakistan'a 2.000, Vietnam'a ise 700 kişilik bir liste gönderildiğini açıkladı.

Bakan daha fazla ayrıntı vermeden, "Göçmen akınıyla ilgili sorun yaşadığımız bir Sahra Altı ülkesiyle (geri kabul) anlaşması imzalama sürecindeyiz," diye ekledi.

Nouris ayrıca FRONTEX'in geri dönüşler için seyahat masraflarını üstleneceğini sözlerine ekledi.