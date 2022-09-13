29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, “Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ Töreni’yle açıldı

Murat OBENLER/ADANA

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali,“Orhan Kemal Emek Ödülleri’’töreni ile açıldı. Yetkin Dikinciler’in sunumuyla Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleşen gecede ödüller, tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, oyuncu, şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası Eski Başkanı Zafer Ayden’e verildi.

Karalar: “Sanatçı olmak büyük iş”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, önemli gecenin açılışında söz aldı ve uzun yıllardır topluluklara hitap etmesine rağmen sanatçıların karşısında konuştuğunda heyecanlandığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız” sözlerine vurgu yaptı.

Karalar, “Biz sanattan, demokrasiden, insan haklarından, emekten yanayız.”

Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni’ne katılan sanatçılar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eşber Yağmurdereli, ilçe belediye başkanları, il başkanları, siyasiler, sendikacılar, milletvekilleri, konuklar ve Adanalıları selamlayan Başkan Zeydan Karalar, “Biz sanattan, demokrasiden, insan haklarından, emekten yanayız. Sinema şehri Adana’nın en anlamlı değerlerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ni 29. kez gerçekleştiriyoruz. 1969’da başlayan, zaman zaman ara verilen festivali biz 3 yıldır pandemiye rağmen coşkulu, sinemaya, Adana’ya, sanatçılarımıza ve sinema kenti Adana’ya yakışır şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ve daha önceki yıllarda kaybettiğimiz sinema sanatçılarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Başkan Karalar konuşmasına “Adana’nın sinema kenti olması ve Altın Koza Film Festivali’nin Adana’da gerçekleşmesi elbette tesadüf değil. Bizim çocukluğumuzda Adana’da filmler yazlık sinemalarda oynatılırdı. Adana’nın yazlık sinemaları meşhurdur. Adana’nın yazlık sinemalarında oynatılan filmler eğer tutarsa tüm Türkiye’de tutuyordu. Adana’nın böyle bir özelliği vardı. Zaten Adana’nın yetiştirdiği sanatçılardan da bunu görmek mümkün. Daha o günlerde Adana’nın kültür ve sanatta öncü bir kent olacağı belliydi. Tabi ki Adana’nın kültürün kenti, sanatın kenti, bilimin kenti, uygarlığın kenti, demokrasinin kenti olması ve Atatürkçü, Atatürk’e bağlı bir kent olması bizi gururlandırıyor.” diye devam etti.

Karalar: “Yoksulluğa, eşitsizliğe, haksızlığa, şiddete uğrayanları kadrajımıza aldığımız ve onlar için mücadele ettiğimiz sürece bir ülke olacağız”

Altın Koza’nın aynı zamanda Adana’nın ve Türkiye’nin tarihi olduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Bugünden geriye her festivalde gösterilen filmlere bakarsak ülkemizin tarihini de okuruz. Bu festival düzenlendiği her yıl birbirinden değerli filmlerle hayatımızı kadraja aldı. Kadrajda bazen yoksulluk, bazen bereketli topraklar oldu, bazen umut, bazen umutsuzluk oldu. Kimi zaman emek sığdı kadraja, kimi zaman eşitlik. Birileri geldiler, en derin şeyleri, mesela sevgiyi hayatın kadrajının dışına çektiler ama inatla sevgiyi perdeye taşıdık. Bazıları istediler ki hakikat kadrajdan uzak olsun. Sinema izin vermedi, hakikati gösterdi. Bir belediye başkanı olarak benim de görevim kadrajın dışında olanları görüp kadraja almak. Yoksulluğa, eşitsizliğe, haksızlığa, şiddete uğrayanları, yani gösterilmek istenmeyenleri, bunları kadrajımıza aldığımız ve onlar için mücadele ettiğimiz sürece bir ülke olacağız” diye konuştu.

Karalar : “Yaşasın sinema,yaşasın demokrasi,yaşasın emek”

Başkan Zeydan Karalar: “Edip Cansever’in o güzelim şiirinde söylediği gibi; ‘gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir.’ Gülemeyenleri kadrajımıza alıp onların derdine derman olabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız. Sinema bu tarafıyla da bize yol gösteriyor. Bu yılki film seçkimizi izlediğimizde nereye bakmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Altın Koza deyince sinemada akla ilk gelen şey emektir. Sinemamıza emek verenleri, emekçileri ödüllendirmeye devam ediyoruz. 3 değerli ismin sinemamıza ve sanatımıza verdikleri emek için ne kadar teşekkür etsek azdır.”dedi. Karalar sözlerini söyle tamamladı : “Atatürk’ümüz diyor ki; Sinema öyle bir keşiftir ki; gün gelecek barutun, elektriğin, kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin cephesinin değiştirdiği görülecektir. Sinema dünyanın en uzak uçlarında oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Altın Koza Film Festivali işte bu sevgi dolu, insanlık idealinin bir parçasıdır. Yaşasın bu ideale emek verenler, yaşasın hayatı kadraja alanlar, yaşasın sinema, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük, yaşasın emek…”

Alper: “ Sineme festivallerinin bir sanat yönetmeni altında özerk bir yapıya kavuşması gerekiyor”

Ulusal Jüri Başkanı Özcan Alper de Türkiye’nin son 10 yılda ülkenin demokrasiden uzak,insan haklarından uzak bir görünüme kavuştuğunu, yaratılan korku iklimi içerisinde sanat ve sanatçıların da nasibini aldığını söyleyerek sinema festivallerinin de siyasi iktidarların organizasyonunda olmasınının da siyasi müdahalelere açık kapı bıraktığını dile getirdi. Alper, festivallerin özerk yapıya kavuşması gerektiğini ve dünyadaki örnekleri gibi bir sanat yönetmeni altında kendi içeriğini oluşturması gerektiğini,bunu da sanatın özgür sularda ilerlemesini,syasi müdahalelere uğramamasına neden olacağını kaydetti.

Gökyay: “Adana,sanatıyla, fikir adamlarıyla, devlet adamlarıyla, sanatçısıyla da çok önemli bir şehirdir ”

Usta sanatçı Zihni Göktay’a ödülünü Başkanı Zeydan Karalar takdim etti. Göktay ödülünü alırken, “Birçok ödül aldım ama ilk defa bir film festivalinden ödül alıyorum. Benim kadrimi kıymetimi bilen herkese teşekkürü borç biliyorum. Adana benim için çok önemli bir şehir. Yalnız kebabıyla, narenciyesiyle, pamuğuyla değil; sanatıyla, fikir adamlarıyla, devlet adamlarıyla, sanatçısıyla da çok önemli bir şehirdir benim içim. 1964 yılında ilk turnemi de Adana’ya yapmıştım. Benim için Kemaller çok önemli; Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Mustafa Kemal... Bu güzel ödül için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karalar: “Adana ve Adana halkı sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edecektir”

Ödülü veren Başkan Zeydan Karalar, “Çok değerli sanatçımızın eli öpülmez mi? Adana ve Adanalı her koşulda sanatı özgün yaşayacak, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edecek. Festivalimizi de hiçbir şeyin etkisinde kalmadan, tarafsız, sanata, sanatçıya ve sinemaya yaraşır biçimde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kardeşler :”Ustalarımız filme çık şey katıyor.Onlar setlerde olmak istiyor”

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Suzan Kardeş’e ödülünü, şair-yazar Ataol Behramoğlu ile Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü takdim etti. Suzan Kardeş ödülünü alırken; ''Ne mutlu buradayım. Bana bu ödülü veren ve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen meslek aşkı için setlerde var olmak isteyen, sinemanın her alanında olan, görev alan arkadaşlarımızı, ustalarımızı da görelim. Onlar setlerde görülmek istiyorlar. Onların sırtında usta yazsın. Bu benim hayalim. Hepsi çok önemli. Sevgili yapımcılar, ustalarımız setlerde olsunlar. Teşekkür ederim beni bu akşam görünür kıldığınız için. Çünkü yok olmak istemiyorum ve camiada var olmak istiyorum.'' dedi.

Aydan: “Bu ödülü, sette, setten eve dönerken hayatını kaybeden set emekçilerine, iş cinayetinde yitirdiğimiz emekçi kardeşlerime ve insanca mücadele için hayatını veren yoldaşlarımız için alıyorum”

Sine Sen’in eski Başkanı ve 40 yıldır Sinema Emekçileri Sendikası yönetim kurulunda olan Zafer Aydan ise ödülünü DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun elinden aldı. Ayden, ''Bütün sinema emekçileri adına herkese teşekkür ederim. Bu ödülü, sette, setten eve dönerken hayatını kaybeden set emekçilerine, iş cinayetinde yitirdiğimiz emekçi kardeşlerime ve insanca mücadele için hayatını veren yoldaşlarımız için alıyorum” diye konuştu…

Olcay’ın şatkıları hep bir ağızdan söylendi

Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Senfonik Project’in film müzikleriyle renk kattıkları gecede Zuhal Olcay da sahne aldı. Sinemaseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Zuhal Olcay konserinin sürprizi ise Zihni Göktay ile Olcay’ın birlikte seslendirdikleri ‘’Lüküs Hayat’’ operetinin aynı adlı şarkısı oldu.