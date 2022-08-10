29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali jürileri ve onur ödülleri sahipleri belirlendi

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 29. kez sinemaseverlere Türkiye ve dünyadan en yeni sinema üretimlerini sunacak, etkinliklerle sanatçılar ile sanatseverleri buluşacak, ünlü sanatçıların da filmlerle birlikte şehre gelmesi ile bir hafta boyunca Adana adeta sinemanın konuşulacağı bir şehre dönüşecek.

12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu büyük buluşmada onur ödüllerini alacak isimlerden sonra juriler de belli oldu.

Jüri Başkanı yönetmen-senarist Özcan Alper

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlık edecek.

Jüride Özcan’a yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu ve yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan eşlik edecek.

Festivalde yarışmalara ek olarak dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşilerin yer aldığı bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Onur Ödülleri Gezen ve Soygazi’ye gidiyor

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri Türkiye’de tiyatro ve sinemanın iki değerli sanatçısı olan Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye gidiyor.

Yürütme Kurulu başkanlığını Menderes Samancılar'ın üstlendiği festivalde bu yıl, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" düzenlenecek.