285 sürücüye yasal işlem, 27 araca trafikten men

Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde kontrol ettiği 1975 araç sürücüsünden 285’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 27 araç ise trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, rapor edilen sürücülerden 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 91’i de diğer trafik suçlarını işledi.