28 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Mağusa’da Palm Beach plajında Suluman Khan (28) boğulma tehlikesi geçirdi, Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı, olayın bugün saat 13.30'da yaşandığını duyurdu.

Polis Bülteni'ne göre Mağusa'da Palm Beach plajında, deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan(E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Khan, arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.