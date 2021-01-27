28 belediyede, 119 personel denetim yapacak

COVID 19 ile mücadele kapsamında, 28 belediyede toplam 119 personel denetimlerle ilgili görevlendirildi, hem idari para cezası hem de kapatma işlemi uygulaması için yetkilendirildi.

En fazla personel görevlendirmesi 7 günlük sokağa çıkma kararının uygulandığı Lefkoşa’da yapıldı.

Belediye ekiplerinden 32 kişi, denetim ve ceza kesilmesiyle görevlendirildi.

Bununla birlikte 14 gün kapanma kararı alınan Girne Belediyesi’nde 9, Alsancak’ta ise 5’er belediye çalışanı görevlendirildi.

Tatlısu Belediyesi dışında diğer tüm belediyelerde 3’er kişinin denetim yapması kararlaştırıldı.

Tatlısu’da ise 1 belediye personelin görevlendirildiği görüldü.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesinin, 6. fıkrası uyarınca alındığı belirtildi, görev alacak personel listesi belediye bazında yayımlandı.