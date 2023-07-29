28 araç men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Trafik denetimleri sonucu; 499 araç sürücüsü kontrol edildi, 28 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1499 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontroller sonucu 140’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 339 araç sürücüsü rapor edilirken, 28 araç trafikten men edildi ve 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.