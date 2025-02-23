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274 sürücü rapor edildi, 22 araç trafikten men

274 sürücü rapor edildi, 22 araç trafikten men

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam bin 444 araç sürücüsü kontrol edildi.

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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen

trafik denetimleri sonucu toplam bin 444 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler kapsamında,

çeşitli trafik suçlarından toplam 274 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken

22 araç ise trafikten men edildi.

 

Sürat ilk sırada

Rapor edilen trafik suçları ise;

159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü muayenesiz araç kullanmak

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve

56’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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