27 yaşındaki John Idemudı kayıp

30 Nisan’da Lefkoşa’daki evinden ayrılan 27 yaşındaki John Idemudı, hala geri dönmedi. Polis, John Idemudı’nin arandığını duyurdu.

Polis, 27 yaşındaki John Idemudı’nin 30 Nisan’da Lefkoşa’daki evinden ayrıldığını ve halen geri dönemediğini duyurdu. John Idemudı’nin arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

“30.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin John IDEMUDIA (E-27) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp halen daha geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”