Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, CTP Genel Merkezi adresine, tanımadıkları 3 kişinin seçmen kağıdı geldiğini belirtti, bu konuda çok fazla ihbar aldıklarını vurgulayarak, “27 kişiye varan evler olduğu söyleniyor” bilgisini paylaştı.

CTP Genel Merkezi adresine, tanımadıkları 3 kişinin seçmen kağıdı geldiğini belirten Solyalı, “Hiçbir bağlantısı olmadığı gibi burası bir ikametgah da değil” dedi.

Buna benzer çok fazla ihbarı, seçmen kartları dağıtıldıkça farklı kişilerden almaya başladıklarını belirten Solyalı, “27 kişiye varan evler olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

“Uydurma adresler ile ikametgah gösteriliyor ve vatandaşlık başvurusu alınıyor” diyen Solyalı, “Bu UBP Hükümetlerinin çok uzun süredir başvurduğu bir yöntem. Haksız olan birçoğunu mahkemede iptal ettirebildik. Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ve ülkesel kaynakların planlanması için çağdaş bir nüfus politikası şart” şeklinde konuştu.

Solyalı, Facebook hesabı üzerinden yapığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Buna, yurttaşlık politikasındaki keyfi ve ayrımcı uygulamalara son vermek de dahildir. Hak edenle etmeyen ayrılmalı, bu iş siyasi bir rant olarak kullanılmamalıdır. Seçmen listelerine olan itirazlar çok önceden karara bağlanıp, kesin listelerin seçmen kağıtları sonradan ulaştırılmakta. Gereken önümüzdeki seçimler için yapılacak elbette.” “İtiraz usulleri ile ilgili belki yeni bir yasal düzenleme gerekecek ancak kesin olan şey ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planları ile belirlenen nüfus ve vatandaşlık politikası çerçevesinde cesur ve öngörülebilir adımlar atak zorunluluğu” diyen Solyalı, “25 Haziran bunun için çok önemli. O yüzden Sami Özulsu” dedi.