27 araç trafikten men edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde; 21 alkollü sürücü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edildi ve 3 kişi tutuklandı.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 584 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polis denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 176 sürücünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını, 27 aracın trafikten men edildiğini ve 3 sürücünün de tutuklandığını bildirdi.
Rapor edilen trafik suçları şu şekilde:
-105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak.
-21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak.
-1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak.
-1’i sigortasız araç kullanmak.
-3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak.
-2’si muayenesiz araç kullanmak.
-7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak.
-2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak.
-2’si polisin dur emrine uymamak.
-32’si diğer trafik suçlar.