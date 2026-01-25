Lefkoşa12 °C

  3. 27 araç trafikten men edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde; 21 alkollü sürücü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edildi ve 3 kişi tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 584 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 176 sürücünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını, 27 aracın trafikten men edildiğini ve 3 sürücünün de tutuklandığını bildirdi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde:

-105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak.

-21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak.

-1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak.

-1’i sigortasız araç kullanmak.

-3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak.

-2’si muayenesiz araç kullanmak.

-7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak.

-2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak.

-2’si polisin dur emrine uymamak.

-32’si diğer trafik suçlar.

