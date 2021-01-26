"264 aktif vaka var, 76'sı nefes alma zorluğu yaşıyor"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tedavi gören 264 aktif vaka olduğunu bunların 76'sının pandemi merkezinde durumu daha ağır olduğunu kaydetti.

Pilli yerel vakalarda yoğun bir artış olduğunu bunun birinci sebebinin temaslıların kendilerini gizlemesi olduğunu söyledi.

“Temaslılar gizleniyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka artışlarında temaslıların kendini gizlemesinin olduğunu kaydetti. Pilli: “Temaslılar kendini gizlemesin, geç kalamasın. Hem kendine hem de topluma, çevresine zarar vermesin.”

BRT’de Manşet+ programına konuk olan Pilli, pandemi merkezinde tedavi gören hastaların arttığını, hem de durumlarının ciddi olduğunu belirtti. Hastaların hastaneye geç geldiğini anlatan Pilli, “Herkes gizleniyor ve gidip 7 gün sonra testini yapıyor, pozitif çıkınca bize geliyor ama izole olmuyor. Ve hastaneye de ağır durumda geliyor” dedi.

Yoğun bakımda 5 hasta olduğunu belirten Pilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Girne başta olmak üzere yerle vaka artışında yoğun bir yükseliş olduğunu ve ülke içerisine yayıldığını kaydetti. Temaslıları takip etme sorunun ortaya çıktığını kaydeden Pilli, “Bu salgını önlemede en önemli noktadır. Pandemiyi önlemenin birinci şartı budur ama son zamanlarda temaslılar kendilerini gizliyor. Evde de kalıp izole olmadan işlerine devam ediyorlar ve 7 gün sonra pozitif oluyor. Bu şekilde gizlenenler oluyor.

Artık radikal bazı önlemler alırsak pandemiyi önleyebiliriz. Üst Kurul ile bunları konuştuk. Bakanlar Kurlu ile de konuştuk, bugün kararları açıklayacağız.

Herkes kendine düşen görevi yapsın. Temaslılar kendini gizlemesin, geç kalamasın. Hem kendine hem de topluma, çevresine zarar vermesin.”

“Günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da Pandemi Hastanesi de dolar”

“Donanımlı pandemi hastanemiz olabilir ama günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da pandemi hastanesi de dolar. Tedbirleri arttırmalı, kişilerin hasta olmasını engellemeliyiz.”

“Yoğun bakımdaki sayı sürekli değişiyor”

“76 hasta da zatüredir, solunum zorluğu çekiyorlar, zaman zaman yoğun bakıma girip güçlü oksijen alarak geri çıkıyorlar. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bu nedenle sürekli değişiyor.”