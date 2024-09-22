26 yaşındaki Pınar Kaya ağır yaralandı

Haspolat Sanayi Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Bugün saat 10.30 sıralarında Haspolat’ta Sanayi Yolu üzerinde yaşanan kazada, ZSY 167 plakalı aracıyla doğu istikametinden batıya doğru seyir halinde olan Merve Kaya (28), dört yol kavşağında anayolda seyreden araçlara yol vermeden dikkatsiz bir şekilde karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu sırada, anayolda kuzeyden güneye doğru ilerleyen Salih Harmanlı’nın (51) yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonetin yolunu kesmesi sonucu araçlar çarpıştı.

Kaza sonucu ZSY 167 plakalı araç sürücüsü Merve Kaya hafif yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya (26) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da tedavisi halen hastanede devam ediyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.