26 günlük hükümette 17 ‘atama’

Şubat ayında Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, atamalarda gaza bastı. 26 gülük görev süresince 17 atama yapıldığı Resmi Gazete kayıtlarına geçti.

Neredeyse her Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Resmi Gazete’de yeni bir ‘Görevden Alma ve Atama Kararnamesi’ yayımlandı.

Çiçeği burnunda UBP-DP-YDP hükümetinin ilk görev değişikliği; Kooperatif Şirketler Mukayyidi mevkiindeki Kemal Deniz Dana ile yapıldı. Dana’nın görevden alındığı, 18 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 Şubat’ta 5 atama

“Göreve Atama Kararnamesi” başlığı altında 10 Şubat tarihinde 5 kişilik atama yapıldı. Atamalar ise şu şekilde: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mevkiine Hande Güzoğlu, Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Mevkiine Ersan Karataş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Mevkiine Mehmet Ercilasun, Maliye Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mevkiine Kamil Ağcabay, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Mevkiine Mehmet Yulaf'ın atanmasına karar verildi.

Çalışma Dairesi Müdürü Ongan, Müsteşar oldu

16 Şubat’ta alınan karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Mevkiine, Çalışma Dairesi Müdürü Berhan Ongan atandı.

17 Mart’ta 10 atama

Bakanlar Kurulu’nun en son 17 Mart’ta yaptığı toplantıda ise Resmi Gazete’ye 14 atama yansıdı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kalkınma Bankası’nda görevden alma ve atamalar kayıtlara geçti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürü olarak 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren görevini devam ettiren Metin Bilmem görevden alındı, yerine Fatih Erdoğan atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevini 2 Nisan 2021’den beri yürüten Kemal Şöföroğlu görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini 11 Mart 2021’den bugüne Mehmet Çavuşoğlu yürütüyordu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Hande Kayasal Çelikden bu görevden alınarak, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi görevine Huriye Kutup atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevini 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Özgü Bayraktar, bu görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevini sürdüren Mehmet Kardan, bu görevden alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine ise İlgen Bağcıer atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürü görevini 23 Ekim 2018 tarihinden beri sürdüren Ahmet Aydın, bu görevden alınarak, Karayolları Dairesi Müdürlüğüne getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü olarak 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren görev yapan Mustafa Yeşil, bu görevinden alınarak, Trafik Dairesi Müdürü görevine atandı.

İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü olarak 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren görev yapan Elmas Kavunoğlu, bu görevinden alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü görevine atandı. İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürlüğüne ise Emirali Çobanoğlu getirildi.

Atamalar yanında görevlendirmeler…

Atamalar yanında İpek Baykan, Ayda Soylu, Buket Kop, İsmet Korukoğlu, Ufuk Turganer ve Servet Başaran’ın adının geçtiği ‘görevlendirmeler’ de alınan kararlar arasında yer buldu.