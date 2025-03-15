26 araç trafikten men, 1 sürücü tutuklandı

Trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1.755 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 311 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 26 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

Rapora göre, trafik suçları arasında en fazla ihlal, 101 sürücünün yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanması oldu. 44 sürücü emniyet kemeri takmazken, 26 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 9 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken, 9 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı. 8 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 6 sürücü ise trafik ışıklarına uymadığı için işlem gördü.

Diğer trafik ihlalleri arasında 7 muayenesiz araç kullanımı, 4 sigortasız araç kullanımı, 3 ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanımı, 2 koruyucu başlıksız motosiklet kullanımı ve 1 “A” işletme izinsiz araç kullanımı yer aldı. 91 sürücü ise çeşitli diğer trafik suçlarından rapor edildi.