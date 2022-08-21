256 araç kontrol edildi, 68 sürücüye ceza kesildi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, cuma akşamı 22:00-02:00 saatleri arasında yapılan denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 256 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, bir araç ise trafikten men edildi.