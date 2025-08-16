Trafik denetimlerinde 251 sürücü rapor edildi, 25 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,839 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 251 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 25 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“91’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 10’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 81’i diğer trafik suçları”